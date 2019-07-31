شوقي غريب يعلن عن مباريات وديات المنتخب الأولمبي

حسم شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الأسبوع المقبل عن مواعيد المباريات الودية التي يخوضها المنتخب خلال معسكر سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث قد استقر شوقي غريب على خوض وديات مع منتخبات آسيوية أو أروبية خلال فترة التوقف الدولي خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما أنه تعذر خوض مواجهات مع منتخبات أفريقية بسبب انشغالها بخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد تأجيل المرحلة النهائية من التصفيات،وعلما بأن منتخب مصر تم إعفاؤه منها لأنه صاحب الأرض في البطولة التي سوف يتم تستضيفها في نوفمبر المقبل، ومن المؤكد أن المنتخب الأولمبي سيخوض 4 وديات خلال شهري أكتوبر وسبتمبر المقبلين لكي يكونوا أكثر استعداداً لبطولة أمم أفريقيا من عام 2019 تحت 23 سنة.