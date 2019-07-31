اللاعب حميد أحداد المغربي يودع جمهور وإدارة نادي الزمالك بكلمات مؤثرة

قام اللاعب المغربي حميد أحداد، لاعب جناح نادي الزمالك بتوديع جمهور فريقه بعدد من الكلمات الحزينة المؤثرة على خروجه من فريق نادي الزمالك، قبل أن ينضم إلى صفوف فريق الرجاء المغربي، حيث قد وجه الشكر لكافة زملاءه في نادي الزمالك، والشكر إلى إدارة النادي، كما أكد بأنه جاهز لان ينضم إلى فريق الرجاء المغربي.

حيث قد قال أحداد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: “أودّ أن أشكركم علي الحب الذي أظهرتموه لي لقد كان ذلك أكثر مما كنت أتخيل وفي النهاية شكراً لكم جميعاً”، وأضاف: “أود أن أشكر شكراً جزيلاً للإدارة واللاعبين المحترمين، أنا ممتن كثيراً علي الدفء والحب والتفافكم حولي بهذه الطريقة‏ شكر جزيلًا”، “السيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، وأنا الآن جاهز للرحله الجديدة في حياتي”.