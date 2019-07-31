محمد محمود يبدأ تدريبات الكرة في نادي الأهلي بعد تعافيه من الرباط الصليبي

بدأ اللاعب محمد محمود، لاعب النادي الأهلي، في التدريب بالكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له داخل ملعب التتش، تمهيداً لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الرباط الصليبي وتنفيذه للبرنامج العلاجي بشكل كامل وفقاً لما حدده الطبيب الألماني الذي قد أجرى له الجراحة.

ومرحلة التأهيل يخضع لها اللاعب وتتضمن تدريبات مكثفة بالكرة وتنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في خطوة جديدة للعودة من جديد إلى المشاركة في التمارين الاجتماعية، ومن المنتظر أن فترة تأهيل محمد محمود فترة قد تصل إلى 3 أسابيع قبل أن يبدأ تنفيذ برنامجاً بدنياً بهدف تجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.