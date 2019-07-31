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احتفال فريق ليفربول بعودة محمد صلاح

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قام نادي بالاحتفال بعودة كلاً من اللاعب العالمي محمد صلاح  وأليسون بيكر وروبرتو فيرمينو  وسادي رماني إلى فريق النادي، وهذا بعد ما تم الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية لعام 2019 وبطولة أمريكا كوبا الذي شارك فيها هؤلاء اللاعبون ولعبوا بجد.

كما أن نادي ليفربول كتب على صفحته الخاصة على موقع تويتر تغريدة يقول فيها “أنظروا من الذي جاء”، حيث أنه من المعروف أن فريق ليفربول قد توجها إلى فرنسا في مساء يوم الاثنين من أجل الاستعداد للعب في كل المباريات الودية أمام فريق ليون في جينف وذلك في صباح يوم الأربعاء، حيث أن الفريق على أتم الاستعداد بعد عودة اللاعب العالمي محمد صلاح وأصدقاءه.

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