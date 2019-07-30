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كلوب: لا يمكن للحمر منافسة هذه الأندية الأربعة

أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب أن فريقه لن يستطيع أن يقارع برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في المريكاتو الحالي، مكتفياً بالعمل على تحسين مستوى تشكيلته الحالية.

يبدو وأن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، لم يكن مراوغاً حين أكد مطلع آذار/ مارس الماضي أن سوق انتقالات الـ"حمر" سعمّه الهدوء على عكس ما كان الحال عليه في المواسم الماضية.

إذ لم يدخل الريدز بقوة في سوق الانتقالات الجاري، عن ذلك قال مدرب الفريق يورغن كلوب في تصريحات صحفية الاثنين: "لا نعيش في عالم خيالي يمكن للمرء فيه الحصول على ما يريد. لا يمكننا القيام بذلك طوال الوقت".

وكان ليفربول قد قام خلال ميركاتو المواسم السابقة باستثمارات ضخمة في تعزيز صفوفه بنخبة من النجوم، حيث فاز بتوقيع مدافعه الهولندي فان ديك مقابل 84.65 مليون يورو، وحارس عرينه البرازيلي أليسون مقابل 62.5 مليون، والغيني نابي كيتا مقابل 60 مليون ولاعب وسط ميدانه البرازيلي فابينيو مقابل 45 والنجم المصري محمد صلاح مقابل 42 مليون يورو. وهو ما أنعكس على انطلاقة النادي القوية لمعانقة اللقب الأوروبي الذي غاب عن خزائنه لعقود طويلة.

وبقي اسم ليفربول بعيداً عن أخبار الصحف حين تطالعنا بالانتقالات والتكهنات حول صفقات بالملايين، بيد أنه اكتفى بصفقة لا تشكّل سوى الفتات مقارنة بالأرقام التي ترافق أنباء الانتقالات لأندية دوريات أوروبا الكبرى، إذ اشترى قلب الدفاع الهولندي سيب فان دين بيرغ (17 عاماً) من جفوله المنافس في دوري الجردة الأولى الهولندي مقابل 1.9 مليون يورو.

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هذه الحقيقة يدركها كلوب جيداً، إذ نقلت عنه صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية قوله إن على ليفربول أن يقتصد في الإنفاق. وأضاف: "يبدو أن هناك أربعة أندية في العالم يمكنها الاستثمار بقوة في الميركاتو الحالي، وهي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. إذ يمكنهم الحصول بسهولة على ما يحتاجونه".

وأوضح المدرب الألماني أن ليفربول لا يمكنه أن يقارن نفسه بهذه الأندية الأربعة "علينا أن نحترس جيداً لأموالنا وأن نعرف أين يمكن إنفاقها".

لكن كلوب أكد في الوقت ذاته على أنه سعيد بالفريق الحالي الذي يملكه، وسيحاول تحسينه بعيداً عن سوق الانتقالات. وقال في هذا السياق: "هذا العام لن يكون النهاية بالنسبة لليفربول، العام المقبل سيكون هناك نافذة انتقالات جديدة وهذا الفريق قمنا بالاستثمار فيه بشكل كبير، الآن علينا أن نعمل على تحسينه"، على الرغم من أن عدداً من اللاعبين غادروا "الحمر" وهم داني إنغز ودانييل ستوريدج وألبيرتو مورينو.

يُذكر أن ليفربول احتل المركز الثاني في الدوري الممتاز خلف مانشستر سيتي الموسم الماضي قبل الفوز على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال.