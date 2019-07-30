انت الان تتابع الشرطة البرازيلية توصي بعدم اتهام نيمار في قضية الاغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم

قالت الشرطة البرازيلية يوم الثلاثاء إنها أوصت بعدم توجيه اتهامات بالاغتصاب إلى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد مزاعم امرأة تعرف عليها عبر الإنترنت بشأن اعتدائه عليها في أحد فنادق باريس.

ونفى نيمار هذه الاتهامات ونشر محادثات وصور بينهما كانت سببا في فتح تحقيق منفصل فيما إذا كان نيمار ارتكب جريمة بنشر هذه الصور الحميمية عبر الانترنت.

وأبدت شركة نايكي، أحد رعاة اللاعب، قلقها بشأن تلك الاتهامات وألغت شركة ماستركارد حملة إعلانية كان يشارك فيها نيمار.

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وأمام المدعين البرازيليين 15 يوما لاتخاذ قرار بشأن إتباع توصية الشرطة أو توجيه الاتهامات إلى نيمار بالاغتصاب. وعادة ما يتبع الادعاء توصية الشرطة.

وأصيب نيمار قبل انطلاق كأس كوبا امريكا ليغيب عن البطولة التي توجت البرازيل بلقبها هذا الشهر. كما غاب عن فترة إعداد فريقه الفرنسي للموسم الجديد.

وأثار نيمار تكهنات هذا الشهر بشأن عودته إلى برشلونة بعد أن نشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرتدي فيه قميص فريقه الاسباني السابق.