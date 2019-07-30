شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم استغناء عوّاد ..السعيد للإسماعيلي والإبقاء على مصطفي محمد مع الابيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مسؤولو نادي الزمالك رسميا على الاستغناء الخاص بحارس المرمى محمد عوّاد المنضم حديثا لصفوف الزمالك في صفقة بيع نهائي تمهيدا لقيده بقائمة الفريق الجديدة الإفريقية والمحلية قبل غلق باب القيد الإفريقي.

Advertisements

وانتهت منذ قليل جلسة محمد عوّاد مع أمير مرتضى منصور وشقيقه أحمد بعد توقيع العقود رسميا وحصول الحارس على مقدم عقده وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل.

ورصدت «المصري اليوم» تفاصيل الصفقة حيث دخل عمر السعيد، مهاجم الأبيض، في الصفقة بعد اشتراط مسؤولي الإسماعيلي ضمه بدلا من مصطفى محمد الذي تم الإبقاء عليه بصفوف الأبيض في الموسم المقبل.

وطلب مسؤولو الإسماعيلي استعارة أحد لاعبي الزمالك، وتحديدا أحمد مدبولي، إلا أن الزمالك رفض العرض الذي لايزال قيد التفاوض.