شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي أوناجم يوقع للزمالك 3 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع النجم المغربي محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، عقب جلسته مع أحمد وأمير مرتضى منصور، نجلا رئيس النادي، اليوم.

وعلمت «المصري اليوم» أنه تم الاتفاق على كافة الشروط المالية للطرفين ومن المتوقع أن يعلن عن تفاصيل الصفقة رسميًا خلال ساعات.