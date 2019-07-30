بيرنلي يكتسح نيس ونيوكاسل يفوز على هيبرنيان ودياً

اكتسح نادي ​بيرنلي​ الإنكليزي خصمه نيس الفرنسي بستة اهداف مقابل هدف في مباراة ودية بين الطرفين. وسجل اهداف بيرنلي كل من كريس وود ثلاثة اهداف د 2، د 8 و د 61، اللاعب بن ميي د 17، يوهان بيرغ جودموندسون د 33 وجاي رودريجيز د 79. بينما جاء هدف نيس الوحيد عن طريق اللاعب الان ساينت ماكسيمين عند الدقيقة 68. كما وفاز نادي ​نيوكاسل يونايتد​ الإنكليزي وديا على نادي هيبرنيان الإسكتلندي بنتيجة 3-1. وتعادل ​كرسيتال بالاس​ امام ويمبلدون بهدفين لكل فريق.

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