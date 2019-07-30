ديبالا مطلوب في مانشستر يونايتد

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي من الانتقال لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار الصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو" المقرب من إدارة نادي يوفنتوس إلى أن وكيل النجم الأرجنتيني وصل بالفعل إلى مدينة مانشستر، لحسم تفاصيل الانتقال مع إدارة النادي الإنجليزي.

وأضاف دي مارزيو إلى أن انتقال ديبالا قد يدخل في إطار صفقة تبادلية، تقضي بانتقال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إلى صفوف يوفنتوس.

ولم يبد الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس تمسكه بالنجم الأرجنتيني، الذي تراجع دوره كثيرًا مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما كان أبرز نجومه قبل عامين.