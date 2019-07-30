بالفيديو.. بلاغ أمني عن وجود مواد متفجرة في سيارتي ميسي وسواريز في مطار برشلونة

أفاد بلاغ أمني عاجل اليوم في مطار برشلونة، عن وجود مواد متفجرة في سيارتي نجمي الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي والاورجوياني لويس سواريز.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية أن ميسي وسواريز، ركنا سيارتيهما في موقف السيارات في مطار "إل برات" في برشلونة، قبل سفرهما معا إلى مدينة إيبيزا لقضاء إجازة قصيرة هناك.

وقالت إن قوات حفظ الأمن في مطار "إل برات"، أجرت تفتيشا طارئا ودقيقا على سيارتي ثنائي الفريق الكتالوني، بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود متفجرات بداخلهما.

وبينت أن قوات الأمن استعانت بالكلاب المدربة، للكشف عن مواد متفجرة في سيارتي اللاعبين، لكن تبين فيما بعد أن البلاغ كان كاذبا.

ويقضي ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسرة زميله سواريز، في مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، وذلك قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث سيعودان للالتحاق في تدريبات الفريق اعتبارا من غد.