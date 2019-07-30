تصفيات دوري الابطال: ايندهوفن الهولندي خارج البطولة

يبدو ان هذا الموسم سيكون صعبا على نادي بي اس في ​ايندهوفن​ الهولندي بعد ان خرج من تصفيات ​دوري ابطال اوروبا​ لكرة القدم من الدور الثاني.

ايندهوفن خرج من التصفيات بعد خسارته ايابا امام نادي بازل السويسري بنتيجة 1 - 2 علما انه فاز ذهابا على ارضه وبين جماهيره بنتيجة 3 - 2 ولكن مجموع اللقاءين الذي اصبح 4 - 4 يعطي التاهل للفريق السويسري الذي سجل هدفين خارج ميدانه.

وسجل هدفي بازل كل من اراي كيومارت د 8 وريكي فان فولسفينكيل د 68 بينما سجل هدف الفريق الهولندي الوحيد نا بانيا د 23.