تصفيات دوري الابطال: ايندهوفن الهولندي خارج البطولة

يبدو ان هذا الموسم سيكون صعبا على نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي بعد ان خرج من تصفيات دوري ابطال اوروبا لكرة القدم من الدور الثاني.
ايندهوفن خرج من التصفيات بعد خسارته ايابا امام نادي بازل السويسري بنتيجة 1 - 2 علما انه فاز ذهابا على ارضه وبين جماهيره بنتيجة 3 - 2 ولكن مجموع اللقاءين الذي اصبح 4 - 4 يعطي التاهل للفريق السويسري الذي سجل هدفين خارج ميدانه.
وسجل هدفي بازل كل من اراي كيومارت د 8 وريكي فان فولسفينكيل د 68 بينما سجل هدف الفريق الهولندي الوحيد نا بانيا د 23.
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