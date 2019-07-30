كروس: ما زلنا في المرحلة التحضيرية وعلينا التحسن بسرعة

تحدث الدولي الالماني توني كروس لاعب ​ريال مدريد​ بعد الخسارة من ​توتنهام​ هوتسبير بهدف نظيف ضمن ​كاس اودي​ الودية وقال: "الخصم لعب على أخطائنا لاننا بدأنا بشكل سيء وأعتقد أن الهزيمه مستحقة".

اضاف: "هدفنا الأول حاليا هو مواصلة التحسن من مباراة إلى أخرى لبدء الليغا بثلاث نقاط آمل أن تساعدنا هذه المباريات الودية".

وواصل: "لن تتغير الامور عن الموسم الماضي في لحظة ولكن علينا أن تتحلى بالصبر".

واختتم: "ما زلنا في المرحلة التحضيرية ولكننا لسنا لائقين بالشكل الكامل حتى الأن وعلينا التحسن بسرعة قبل بدء الموسم الجديد".