تحدث الدولي الالماني توني كروس لاعب ريال مدريد بعد الخسارة من توتنهام هوتسبير بهدف نظيف ضمن كاس اودي الودية وقال: "الخصم لعب على أخطائنا لاننا بدأنا بشكل سيء وأعتقد أن الهزيمه مستحقة".
اضاف: "هدفنا الأول حاليا هو مواصلة التحسن من مباراة إلى أخرى لبدء الليغا بثلاث نقاط آمل أن تساعدنا هذه المباريات الودية".
وواصل: "لن تتغير الامور عن الموسم الماضي في لحظة ولكن علينا أن تتحلى بالصبر".
واختتم: "ما زلنا في المرحلة التحضيرية ولكننا لسنا لائقين بالشكل الكامل حتى الأن وعلينا التحسن بسرعة قبل بدء الموسم الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر كروس: ما زلنا في المرحلة التحضيرية وعلينا التحسن بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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