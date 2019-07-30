مدرب العراق: مباراتنا امام لبنان لم تكن مثالية

أكد مدرب منتخب ​العراق​ي ​ستريشكو كاتانيتش​ ان فريقه لم يقدم اداءً مثاليًا رغم الفوز على ​لبنان​ بهدف نظيف في بداية مشواره ب​بطولة كأس غرب أسيا​، التي تستضيفها العراق حاليًا وحتى 14 آب المقبل.

ونشر الموقع الرسمي لهذه البطولة تصريحات المدرب التي اتت على الشكل التالي: "الأداء لم يكن مثاليًا بالنسبة لنا للفوارق الفنية والبدنية بين اللاعبين".

وأضاف: "المباراة الأولى لم تكن مثالية رغم أنها مهمة بالنسبة لنا بطريق الإعداد لتصفيات كأس العالم، ولم نفكر في بطولة غرب آسيا".

واختتم: "هناك فارق كبير في أداء اللاعبين وسأعمل خلال الأيام المقبلة على معالجة الوضع، انا أسعى لتكوين الفريق ليلعب كرة قدم حقيقية، وهي فرصة لي شخصيًا لأجد من بين اللاعبين من هو قادر على مواصلة الأداء في تصفيات كأس العالم".​​​​​