توخيل: ليس لدي ردًا على أفعال رحيل نيمار

أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي أنه ليس لديه ما يقوله بشأن التكهنات المثارة حول إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وقال توخيل اليوم الثلاثاء "إنه أحد لاعبينا، لذا يتدرب معنا، إنها مسألة بين النادي ونيمار".

وأضاف "نيمار سيستأنف التدريبات الجماعية قريبا".

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وارتبط نيمار/27 عامًا/ بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، وكذلك الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه لازال حتى الآن لاعبًا في باريس سان جيرمان.

وقال البرازيلي ليوناردو مدير الكرة للنادي الفرنسي، أن النادي لم يتلق عرضًا ملموسًا لضم نيمار على الرغم من انتشار التكهنات في الأسابيع الماضية.

وأصبح مصير نيمار في باريس غير واضح حتى الآن، وكانت الإصابة قد أبعدته عن فوز منتخب بلاده بكأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) وهو أول لقب للبرازيل منذ أن بدأ نيمار مسيرته الدولية في 2010 .