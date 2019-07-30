الآن رابط بث مباشر مباراة اليمن وفلسطين يوتيوب في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019

يستهل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مبارياته في بطولة غرب آسيا التاسعة للرجال، بمواجهة المنتخب الفلسطيني الشقيق في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب كربلاء الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، التي تقام حالياً بالعراق لغاية الـ 14 من الشهر المقبل وبمشاركة تسعة منتخبات عربية.

ويسعى منتخبنا لتحقيق ظهور إيجابي في بداية مشواره بالبطولة، خصوصاً مع الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الجولة الأولى في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات "فلسطين، لبنان، سوريا، العراق".

مشاهدة مباراة اليمن وفلسطين مباشر

وقد أنهى الأحمر اليماني مساء أمس الاثنين تحضيراته للقاء على الملعب الرديف باستاد كربلاء الدولي (الذي سيحتضن لقاء اليوم)،وركز الجهاز الفني خلال التدريب على العديد من الجمل الفنية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها في لقاء اليوم، إلى جانب الاستقرار على التشكيلة الاساسية التي ستخوض اللقاء.

Advertisements

وكان منتخبنا قد أقام معسكراً داخلياً بمدينة المكلا لمدة (10) أيام تحت إشراف المدير الفني للمنتخب سامي النعاش، وشهد المعسكر مشاركة (30) لاعباً حيث تم استبعاد (7) لاعبين منهم، قبل أن يستقر الجهاز الفني على القائمة النهائية التي ستخوض البطولة والتي ضمت (23) لاعباً، حيث غادر منتخبنا للعراق بوفد يضم كلا من: محمد حيدان (مدير المنتخب) - سامي النعاش (مدرب المنتخب) أحمد علي قاسم (مساعد المدرب) - معاذ عبدالخالق (مدرب الحراس) - عبدالرقيب العديني (إداري)- محمد الخميسي (المنسق الإعلامي) - د.مصلح سلمان (طبيب)- وائل قيراط (أخصائي العلاج الطبيعي).

كما ضمت قائمة الـ (23) لاعباً كلا من: "سالم عوض- سالم الهارش- محمد إبراهيم عياش- أحمد الصادق- محمد فؤاد- مدير عبدربه- عبدالعزيز الجماعي- محمد مهيوب- علاء نعمان- محمد بارويس- ناصر محمدوه- مفيد جمال- محمد بقشان- أحمد سعيد- عماد منصور- محمد المداري- مناف سعيد- علي حفيظ- أحمد السروي- عبدالواسع المطري- عمر الداحي- محسن قراوي- أحمد ماهر".

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن إطار الإعداد والتحضير للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا والعالم، إذ سيلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات "السعودية، أوزبكستان، فلسطين، سنغافوره"، وستنطلق مباريات المجموعة يوم الـ 5 من شهر سبتمبر المقبل.