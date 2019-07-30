الزمالك يكثف المفاوضات مع بيدرو إيمانويل خلفا لخالد جلال...

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جدة - عمرو شويل يكثف مسؤولو نادي الزمالك المفاوضات مع البرتغالي بيدرو ايمانويل المدير الفنى السابق لفريق التعاون السعودى، للتعاقد معه من أجل تولى تدريب الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال المدير الفني الذى تمت إقالته من القيادة الفنية عقب ضياع لقب الدورى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى بهدف دون رد.
ويفضل مسئولو الزمالك التعاقد مع مدرب من المدرسة البرتغالية فى الفترة الحالية، ليصبح بيدرو ايمانويل هو الأقرب، خاصة فى ظل نجاحه في تجربته مع النادي السعودى.
كما يستطلع الزمالك رأي الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، تحسبا لعدم التوصل لاتفاق مع بيدرو ايمانيول، وكلف مسئولو القلعة البيضاء أحد الوكلاء بالتفاوض مع المدير الفني الفرنسي في الفترة الحالية.
لاسيما وأن البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك دخل ضمن دائرة المرشحين من أجل تولي تدريب الفريق مجددا، كما يدرس النادى الأبيض 8 سير ذاتية لمدربين أجانب فى الفترة الحالية.
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