شكرا لقرائتكم بتروجت يوافق على رحيل الإيفوارى محمد فييرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بتروجت أن النادى سيوافق على رحيل الإيفوارى محمد فييرا مدافع وسط الفريق للأعلى سعرا بعد وصول أكثر من عرض محلى واخر خارجى للتعاقد مع اللاعب .
كان بتروجت قد تعاقد مع فييرا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، وتألق اللاعب بشكل ملحوظ فى بداية الموسم مع طارق يحيي المدير الفنى السابق للفريق البترولى ، إلا أن مستواه تراجع فى نهاية الموسم وابتعد عن التشكيلة الأساسية مع محمد عودة المدير الفنى الحالى للفريق .
كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى .
كانت هذه تفاصيل خبر بتروجت يوافق على رحيل الإيفوارى محمد فييرا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.