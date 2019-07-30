شكرا لقرائتكم بتروجت يوافق على رحيل الإيفوارى محمد فييرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بتروجت أن النادى سيوافق على رحيل الإيفوارى محمد فييرا مدافع وسط الفريق للأعلى سعرا بعد وصول أكثر من عرض محلى واخر خارجى للتعاقد مع اللاعب .

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كان بتروجت قد تعاقد مع فييرا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ، وتألق اللاعب بشكل ملحوظ فى بداية الموسم مع طارق يحيي المدير الفنى السابق للفريق البترولى ، إلا أن مستواه تراجع فى نهاية الموسم وابتعد عن التشكيلة الأساسية مع محمد عودة المدير الفنى الحالى للفريق .

كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى .