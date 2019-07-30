شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مع بيراميدز صفقة محمد مجدي قفشة .. تعرف على المقابل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انهى مسئولو الأهلي صفقة محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز، بعد سلسة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الساعات الماضية.
وقام مسئولو الأهلي بتهنئة قفشة بالإنتقال للأهلي عبر اكثر من مكالمة هاتفية فيما ابلغت ادارة بيراميدز اللاعب بخروجه من الحسابات بشكل نهائي.
واتفق مسئولو الأهلي مع بيراميدز على دفع ٢٥ مليون جنيه بالإضافة لإعارة أحمد حمدي صانع العاب الفريق الشاب لمدة موسم، وذلك بعد رفض الإدارة الحمراء التفريط في خدمات أحمد فتحي الذي كان يرغب بيراميدز في ضمه نهائيآ نظرآ لحاجة الاحمر لخدماته.
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