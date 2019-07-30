شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مع بيراميدز صفقة محمد مجدي قفشة .. تعرف على المقابل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى مسئولو الأهلي صفقة محمد مجدي قفشة صانع ألعاب بيراميدز، بعد سلسة المفاوضات التي دارت بين الجانبين خلال الساعات الماضية. Advertisements وقام مسئولو الأهلي بتهنئة قفشة بالإنتقال للأهلي عبر اكثر من مكالمة هاتفية فيما ابلغت ادارة بيراميدز اللاعب بخروجه من الحسابات بشكل نهائي. واتفق مسئولو الأهلي مع بيراميدز على دفع ٢٥ مليون جنيه بالإضافة لإعارة أحمد حمدي صانع العاب الفريق الشاب لمدة موسم، وذلك بعد رفض الإدارة الحمراء التفريط في خدمات أحمد فتحي الذي كان يرغب بيراميدز في ضمه نهائيآ نظرآ لحاجة الاحمر لخدماته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحسم مع بيراميدز صفقة محمد مجدي قفشة .. تعرف على المقابل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.