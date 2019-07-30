شكرا لقرائتكم اخيرا.. الإسماعيلى يتفق مع الزمالك على انتقال عواد للقلعة البيضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى الإسماعيلى مع نظرائهم بالزمالك، على انتقال محمد عواد حارس مرمى الدراويش لصفوف القلعة البيضاء لمدة 5 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشف مصدر مطلع عن الاتفاق الذى تم بين مسئولو الناديين، والذى يقضى بحصول الإسماعيلى على مبلغ 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى اثنان من لاعبى الزمالك، جارى التفاوض عليهم، وقد يكون الأقرب أحمد مدبولى ومحمد حسن أو عمر السعيد، مقابل انضمام عواد للفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال محمد عواد لصفوف الزمالك رسميًا، خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد فى الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء.