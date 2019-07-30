شكرا لقرائتكم وفاة شقيق فاروق جعفر .. وصلاة الجنازة ظهر الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفي شقيق فاروق جعفر نجم الزمالك و المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ، ظهر اليوم الثلاثاء. تقام صلاة جنازة شقيق فاروق جعفر عقب صلاة الظهر غداً الأربعاء فى منطقة المنيرة فى السيدة زينب مسقط رأس نجم الزمالك الأسبق قبل التوجه لمدافن العائلة .

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