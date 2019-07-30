شكرا لقرائتكم محمد أوناجم يتجه إلى الزمالك لعقد جلسة مع مسئولي النادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه المغربى محمد اوناجم، جناح فريق الوداد المغربى، إلى مقر نادى الزمالك بميت عقبة، لعقد جلسة مع المسئولين تمهيدًا لإتمام صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اوناجم وصل منذ قليل مطار القاهرة برفقة المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك الجديد، ومن المنتظر أن ينهى أوناجم اجراءات انضمامه للزمالك خلال الجلسة التى سيعقدها بعد قليل مع المسئولين.

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أوناجم صاحب الـ27 عاما شارك مع الوداد المغربى فى 103 مباريات، بواقع 61 مباراة فى الدورى و42 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا وحصل على 7 إنذارات، خلال تواجده من موسم 2015 حتى الآن، فيما يُجيد أوناجم اللعب فى مركز الجناح.

ومن المقرر أن يُعلن مرتضى منصور صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.