أبها يتعاقد مع الدولي الجزائري تاهرات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها لكرة القدم يوم الثلاثاء توقيع عقد احترافي مع المدافع الجزائري مهدي تاهرات يمتد حتى نهاية موسم 2020-2021.
وكان أبها صعد للدوري السعودي للمحترفين بعد تصدره جدول دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي، ويبدأ مبارياته في دوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد بمواجهة الهلال يوم 23 أغسطس المقبل.
وكان تاهرات ضمن عناصر المنتخب الجزائري المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في وقت سابق من الشهر الجاري.
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