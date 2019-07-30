شكرا لقرائتكم النصر يختتم ودياته بلقاء باكوش دي فيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يختتم النصر يوم الأربعاء مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام في البرتغال بمواجهة باكوش دي فيريرا الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض النصر 3 مباريات ودية أمام ساكفنيز وكالداس وإشتوريل برايا، فاز في الأولى والثانية وتعادل 2-2 في المباراة الأخيرة.

وهبط باكوش الموسم قبل الماضي إلى الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز 17، إلا أنه عاد سريعاً بعدما تصدر دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وعلى المستوى الأوروبي، شارك باكوش دي فيريرا في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2013-2014، وهبط إلى الدوري الأوربي محتلاً المركز الثالث في مجموعته.