فوز افتتاحي للعراق على لبنان في بطولة غرب آسيا

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خرج المنتخب العراقي فائزا من المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا في كرة القدم، وذلك بتغلبه على نظيره اللبناني 1-صفر الثلاثاء على استاد كربلاء الدولي بحضور اكثر من 27 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويستضيف العراق للفترة من 30 تموز/يوليو الى 14 اب/اغسطس المقبل بطولة غرب آسيا بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء واربيل.

وتضم المجموعة الاولى الى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن والكويت والبحرين والسعودية وتخوض مبارياتها في مدينة اربيل شمالي البلاد.

وبدأ المنتخب اللبناني المباراة بحذر وحاول المحافظة على تماسكه الدفاعي في الدقائق الاولى لاحتواء اندفاع صاحب الارض والجمهور لافتتاح التسجيل مبكرا.

وبمرور الوقت وخلافا للتوقعات، بدأ المنتخب اللبناني بمجاراة مضيفه العراقي ونجح في الوصول الى مرمى الحارس محمد حميد في اكثر من محاولة، أخطرها للقائد حسن معتوق الذي سدد كرة من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (8).

وحاول صاحب الارض استعادة المبادرة والاقتراب من مرمى حارس المنتخب اللبناني مهدي خليل الذي لم يواجه اي محاولة طيلة الشوط الاول الذي كان فيه الضيوف هم الافضل.

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وكاد نور منصور أن يفتتح التسجيل لمنتخب لبنان من كرة قوية سددها قبل انتهاء هذا الشوط بخمس دقائق، لكن محاولته مرت بجانب القائم.

في الشوط الثاني، تحسن اداء المنتخب العراقي بعد تغييرين عمد اليهما الجهاز الفني مرة واحدة لزيادة فاعلية منطقة الوسط باشراك صفاء هادي بدلا من امجد عطوان، وعلاء عباس بدلا من ايمن حسين.

وفي الدقيقة 52، نجح المنتخب العراقي في التقدم باحرازه هدف المباراة الوحيد بواسطة حسين علي الذي استثمر خروج الحارس مهدي خليل وكذلك الارتباك الدفاعي لمنتخب لبنان وارسل الكرة الى المرمى.

ويلتقي في وقت لاحق وضمن المجموعة الاولى ايضا منتخبا فلسطين واليمن.

ملخص مباراة العراق ولبنان: