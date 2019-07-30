أمير مرتضى منصور يبلغ معروف يوسف بعودته وقيده في الموسم الجديد

اعلن أسامة فرحات، وكيل اللاعب النيجيري معروف يوسف لاعب خط الوسط لفريق نادي الزمالك لكرة القدم، والذي قد انتهت إعارته لنادي الشرطة العراقي، عن أخر الأخبار وتفاصيل أحداث عودة اللاعب لنادي الزمالك، حيث أن اللاعب قد تلقى عرضا من جانب نادي سموحة في الإسكندرية لأجل أن ينتقل اللاعب لصفوف فريق نادي سموحة خلال فترة انتقالات اللاعبين الصيفية.

حيث قد تلقى اللاعب النيجيري اتصال هاتفي من الكابتن حسام حسن المجير الفني لفريق نادي سموحة، حتى يستطلع راية في انتقاله لنادي سموحة السكندري، ورحب اللاعب بالانتقال للعب في الفريق، ولكنه ينتظر حسم موقفه مع نادي الزمالك، وتلقى أيضأ عرض من نادي المقاولون العرب للانتقال إليه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن حسم الأمر أمير مرتضى منصور حيث طلب عودة اللاعب للفريق من جديد.