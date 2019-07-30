الأهلي يكشف قيمة صفقة متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قيمة صفقة التعاقد مع المدافع محمود متولي الذي انتقل إلى الفريق الأحمر قادما من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وقال أمير عبر قناة الأهلي: "بدأت المفاوضات منذ فترة طويلة مع محمد فضل (مدير التعاقدات السابق)، وقطع شوطا كبيرا مع الإسماعيلي واللاعب مما ساعدنا على استكمال الصفقة بنجاح".

وأضاف: "قيمة الصفقة بلغت 15 مليون جنيه، ونرى أن هذا المبلغ مناسب".

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وأوضح: "كان يتبقى في عقد متولي عام واحد، لكننا وضعنا مع إدارة الإسماعيلي بروتوكول تعاون بسد احتياجات الفريقين وتبادل لاعبين بين الناديين من أجل مواصلة الشراكة خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "أنهينا الصفقة في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء بعد توقيع العقود رسميا، وكان محمود الخطيب رئيس النادي وعدلي القيعي مستشار التعاقدات يتابعان الموقف هاتفيًا لمعرفة آخر التطورات".

وأتم مدير التعاقدات تصريحاته قائلا: "نتشرف بأن نعمل مع الإسماعيلي، نتمنى أن تكون بداية للتعاون بين الأهلي والإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن محمود متولي (26 عاما) أصبح ثالث الصفقات الصيفية للأهلي بعد المالي أليو ديانج، الذي انضم للفريق الأحمر قادما من مولودية الجزائر، ورمضان صبحي الذي قام النادي بتمديد استعارته لموسم إضافي.