باتشيكو ضمن 3 مدربين يفاوضهم الزمالك لخلافة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤولو نادي الزمالك، إنهم دخلوا في مفاوضات مُكثفة مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي للتعاقد معه لتدريب الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال المدير الفني الذي تمت إقالته.

وبحسب المصدر ذاته، يفضل مسؤولو الزمالك التعاقد مع المدرب البرتغالي في الفترة الحالية في ظل نجاحه في تجربته مع النادي السعودي.

وفي الوقت نفسه استطلع مسؤولو نادي الزمالك رأي الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر للتعاقد معه خلال الفترة الحالية لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل تحسبًا لعدم التعاقد مع إيمانويل.

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وكلف مسؤولو الزمالك أحد الوكلاء بالتفاوض مع المدير الفني الفرنسي في الفترة الحالية لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل في ظل استقرار الإدارة على التعاقد مع مدرب أجنبي.

وفي نفس الوقت شهدت الساعات القليلة الماضية ترشيح البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك من أجل تولي تدريب الفريق مجددا، كما تلقى النادي العديد من السير الذاتية لبعض المدربين.

وكان الزمالك قد أقال الجهاز الفني لفريقه برئاسة خالد جلال عقب الهزيمة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.