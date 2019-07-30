أوناجم في الزمالك لتوقيع العقود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

توجه المغربي محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربي، إلى مقر الزمالك لعقد جلسة مع مسؤولي النادي لحسم صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله للزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي لمدة ثلاثة سنوات بداية من الموسم المقبل (2019-2020).

وسيعلن مجلس إدارة النادي الأبيض عن الصفقات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المقرر له في الحادية عشر صباح غدا الأربعاء، بمقر النادي.

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وكان أوناجم وصل إلى القاهرة اليوم رفقة مواطنه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الجديد.

وكان مصدر بالزمالك كشف لـ"الخليج 365" أن أوناجم أتم اتفاقه بالفعل مع الزمالك، وأن صفقة تبادلية ستتم بين الناديين، ينتقل بموجبها المهاجم الكونجولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوداد.

يُذكر أن صاحب الـ27 عاما أحرز سبعة أهداف وصنع 15 آخرين خلال الموسم الماضي، وساهم في تأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.