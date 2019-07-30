المقاصة يكشف سبب عدم انتقال أنطوي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن المطالب المادية الخاصة بالغاني جون أنطوي حالت دون انتقاله إلى صفوف الزمالك.

وأشار عبد السلام في تصريحات عبر إذاعة إنرجي أف أم، إلى أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة، رفض عرضًا من صندوانز الجنوب أفريقي لإقامة معسكرًا للفريق.

وقال رئيس المقاصة: "مطالب أنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك، وفي المقابل وافق بيراميدز على تلبيتها".

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وأكمل: "مبلغ بيع أنطوي وصل إلى مليون و550 ألف دولار، ونحن سبق وأن قمنا بشراءه بمبلغ 600 ألف دولار من الأهلي".

وأكمل: "تعاقدنا مع مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكننا لم نحسم انتقال محمد إبراهيم حتى الآن، ما زلنا في مرحلة التفاوض".

واختتم: "صنداونز عرض علينا إقامة معسكرًا في جنوب أفريقيا وكذلك عرضنا عليهم استضافتهم في مصر، ولكن ميدو رفض الأمر".