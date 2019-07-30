بالفيديو.. تريزيجيه والمحمدي يظهران في جلسة تصوير قبل انطلاق البريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ظهر الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، لاعبا فريق أستون فيلا الإنجليزي في جلسة تصوير للفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي.

وتواجد تريزيجيه، الوافد الجديد لنادي أستون فيلا، خلال جلسة التصوير قبل مباريات الفريق بالبريمير ليج لموسم 2019-2020.

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وشارك المصريان كأساسيين، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وظهر اللاعبان المصريان بشكل طيب في اللقاء، قبل أن يجري سميث ثلاثة تغييرات بين شوطي اللقاء، حيث دخل خوسيه يوتا، آندري جرين وفريدريك جيلبرت، بدلًا من المحمدي، تريزيجيه والغازي.