الأهلي يكشف مصير لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الأهلي إمكانية رحيل المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق في الوقت الحالي.

وفي تصريحات إذاعية قال إسماعيل:"رحيل مارتن لاسارتي أمر غير مطروح على الإطلاق، لم نناقش هذه المسألة من قريب أو بعيد".

وكانت تقارير قد أشارت إلى رحيل المدرب مارتن لاسارتي عن تدريب النادي الأهلي بعد تتويج الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية الخروج من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

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وأضاف إسماعيل:"لاسارتي نجح في تحقيق الفوز ببطولة الدوري، ونتائجه كانت جيدة جداً في ظل العقبات التي واجهتنا، استطاع الفريق أن يصمد في الدور الثاني ولذلك حقق اللقب".

وتابع إسماعيل:"صباح الأربعاء سنعلن عن القائمة الإفريقية، وفضلنا ترك أكثر من مكان خالي في القائمة، وأضفنا الصفقات الجديدة محمود متولي وأليو ديانج ورمضان صبحي".

وأنهى إسماعيل:"الخطيب نجح في الإشراف على الكرة بالنادي الأهلي، باستثناء الهزيمة أمام صنداونز في دوري الأبطال، والآن لدينا وفرة من البدلاء وقادرين على المشاركة في أكثر من بطولة والاعتماد على التدوير بين اللاعبين، على عكس المنافس".