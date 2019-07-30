موناكو يزاحم روما على مهاجم ريال مدريد

يرغب موناكو الفرنسي في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد الإسباني، الدومينيكاني ماريانو دياز، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن ماريانو تتوافر فيه المتطلبات التي يبحث عنها مدرب الفريق ليوناردو غارديم، بسبب خبرته في الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب 18 هدفاً في 34 مباراة لعبها بقميص ليون في موسم 2017-2018، قبل أن يدفع الريال 22 مليون يورو ليعيده من جديد في نهاية الموسم ذاته.

وقالت ليكيب أن موناكو مستعد لدفع 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب (26 عاماً).

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ولا يمانع اللاعب في العودة للدوري الفرنسي، لكنه بالمثل في انتظار عرض محتمل من روما.

يذكر أن هذا الأمر يأتي في ظل ما يتردد عن رغبة موناكو في بيع المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، هداف الفريق في الموسم الماضي بـ15 هدافاً.

ويتقاضى الكولومبي أحد أكبر الرواتب بين لاعبي النادي بنحو ثمانية ملايين يورو.