توتنهام يهزم ريال مدريد في بطولة كأس أودي

فاز فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم على نظيره ريال مدريد الإسباني 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس أودي الودية.
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.
ويلتقي توتنهام في المباراة النهائية غداً الأربعاء مع الفائز في المباراة التي تجمع بايرن ميونخ الألماني مع فنربخشة التركي، فيما يلعب الخاسر مع ريال مدريد في مباراة تحديد المركز الثالث.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة سلتا فيجو يوم 17 أغسطس (آب) المقبل في مستهل مبارياته بالدوري الإسباني، في حين يستعد توتنهام لمواجهة أستون فيلا في العاشر من أغسطس (آب) المقبل في أولى مبارياته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.
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