برشلونة يواصل الاستعداد للموسم الجديد بجرعات تدريبية مكثفة

واصل برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، استعداداته للموسم الجديد بتكثيف الجرعات التدريبية في مدينة جوان غامبر الرياضية.

وعادت كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي للتدريبات على مرتين، كما هو معتاد في هذه الفترة من التحضير للموسم الجديد، وذلك بعد عودته من جولته الآسيوية في اليابان.

وخاض “البلاوغرانا” مواجهتين وديتين في البلد الآسيوي، الأولى كانت أمام تشيلسي الإنجليزي وخسرها 1-2، والثانية أمام فيسل كوبه الياباني وفاز بها الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها بطل إسبانيا التدريبات بصفوف مكتملة منذ بداية التحضيرات للموسم الجديد، باستثناء المدافع جيرارد بيكيه الذي يجري تدريبات منفردة.

ويستعد البرسا لاستئناف مبارياته الودية بمواجهة من العيار الثقيل أمام أرسنال الإنجليزي يوم 4 أغسطس (آب) المقبل على ملعب الكامب نو ضمن بطولة كأس جوان جامبر الودية السنوية.

وسيقص برشلونة شريط مباريات “الليغا” خارج قواعده على ملعب سان ماميس، بمواجهة أثلتيك بلباو يوم 17 من الشهر المقبل.