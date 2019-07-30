صور..الدورة التدريبية الأولى لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص

شهدت قاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأسكندرية ملتقي لأسر وعائلات لاعبي الأولمبياد الخاص المصري من أبناء المحافظة، بحضور طارق النجار مدير المبادرات الأولمبياد الخاص المصري وبمشاركة ١٠٠ فرد أسرة للاعبي الأولمبياد الخاص.

وأشتمل الملتقي علي عدد من الموضوعات الهامة أولها عن التغذية الصحية السليمة للاعبي الأولمبياد الخاص قدمتها الدكتورة شيماء الجمل، وموضوع أخر حول

تعديل السلوك والارشاد الأسري قدمتها الدكتورة هند محمد.جاء ذلك فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية الأولى لمدربي الأولمبياد الخاص في برامج المدارس والشباب والرياضات الموحدة بالاسكندرية، والذي شهد عددا من المحاضرات الهامة، حيث تناولت المحاضرة الأولى برنامج المدارس والشباب ودوره في زيادة الوعي المجتمعي بأبطال الأولمبياد الخاص وانجازاتهم في المؤسسات التعليمية المختلفة قدمها محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب بالأولمبياد الخاص المصري وبمشاركة البطل محمد صلاح لاعب الأولمبياد الخاص المصري بالاسكندرية والمرافق سمير محمد والذي شاركا فى قمة الشباب العالمية لوس انجلوس 2015 لنقل خبراتهم.وتناولت المحاضرة الثانية برنامج الرياضات الموحدة والحديث حول دور المسابقات المدمجة في قضية الدمج المجتمعي الفعال لأبطال الأولمبياد الخاص المصري قدمها مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة.