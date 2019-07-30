رئيس مصر المقاصة يكشف أسباب فشل انتقال أنطوي للزمالك

كشف محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، عن أسباب فشل انتقال الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق إلي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح عبدالسلام خلال تصريحات إذاعية، أن المطالب المادية الخاصة بأنطوي كانت كبيرة مما أدى إلى عدم انتقاله إلى الزمالك.

وأضاف : " مبلغ بيع أنطوي وصل إلى مليون

و550 ألف دولار، ونحن سبق وأن قمنا بشرائه بمبلغ 600 ألف دولار من الأهلي".

وأكمل: "تعاقدنا مع مجموعة جيدة من اللاعبين، ولكننا لم نحسم انتقال محمد إبراهيم حتى الآن، ما زلنا في مرحلة التفاوض".