بدأ الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مرحلة التأهيل استعدادا للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق. وكان حجازي خضع لجراحة ناجحة فى وقت سابق لإزالة عظمة زائدة على مستوى الكاحل، والتى تأجلت بسبب ارتباطه بمباريات مع فريقه والمنتخب الوطنى. مع فريقه والمنتخب الوطنى. ونشر حجازى صورًا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يظهر خلالها يخوض برنامجه التأهيلى تمهيدًا للعودة للتدريبات من جديد. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد حجازي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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