زكريا السيد نائب انبي: نبحث عن مهاجمين صريحين وصناع لعب مميزين

اكد المحاسب زكريا السيد نائب رئيس انبي، أن النادي تعاقد مع مجموعة لاعبين بناء على طلب المدير الفني على ماهر.
وأشار السيد في تصريحاته لبوابة "الوفد" ، إلى أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم هم: محمد رزق، بيراميدز لمدة 5 سنوات ، ومحمود صلاح إعارة لمدة عام بنية الشراء ومصطفى صفوت مهاجم كهرباء الإسماعيلية ولاعب من هايتي.
بجانب أحمد العجوز وحميدو ماو لاعبي وسط بتروجت لمدة 5 سنوات مشيرًا إلى أن محمد
وقال زكريا أنه تم بيع التنزانى شيزا والايفواري ياسو، وإعارة أبو بكر ديارا لنادي الشرطة العراقي لمدة عام، لافتًا إلى أن النادي يسعى للتعاقد مع رأسيحربة مميزين بجانب لاعب خلف رأسي الحربة معترفا بصعوبة وجود مهاجم صريح مميز في مصر.
وقال نسعى على المستوى الأفريقي وحولنا ضم فاروق ميا صانع لعب منتخب أوغندا، وتم عرض 350 الف دولار ولكن نادى حليجي ضمه مقابل نصف مليون دولار.
واعترف السيد بأن المدير الفني على ماهر يتابع عددا من الشرائط لمهاجمين أفارقة لضم أفضلهم وحل المعادلة الصعبة بين سقف العرض المالي نظرا لظروف النادى ووجود سقف معين وبين التميز في المركز وهى معادلة صعبة نأمل في حلها قريبا.
وأنهى نادي إنبي موسمه في الدوري العام برصيد 40 في المركز التاسع.
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