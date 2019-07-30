رئيس نادي إنبي يؤكد عدم بيع أي لاعب

أكد علاء خشب رئيس نادي انبي، أن مجلس إدارة النادي قرر عدم الاستغناء عن أيلاعب هذا الموسم تحت أي مسمي.
موضحًا أن ذلك حرصًا علي استقرار الفريق بعد تعرضه لشبح الهبوط الموسم الماضي.
وأنهى نادي إنبي موسمه في الدوري العام برصيد 40 في المركز التاسع.
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