طه إسماعيل: قمنا بصفقات هامة لتعزيز صفوف الأهلي

أكد الدكتور طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي كانت مهمة لوجود نقص عددي في مركز قلب الدفاع نظراً للإصابات الطويلة التي تضرب هذا المركز بجانب إجادته دور لاعب الارتكاز.

وأشار إلى أن بقاء رمضان صبحي صانع ألعاب هيديرسفيلد الإنجليزي كان مهماً لأنه يصنع الفارق سواء بتحركاته ومروره كما أن المالي أليو ديانج سيكون إضافة قوية لدور لاعب الارتكاز خاصة أنه لاعب صغير السن

وسيكون مميزا للمستقبل.وأوضح أن المقياس ليس بعدد الصفقات ولكن بجودتها وتلبية احتياجاتها مؤكداً أن هناك أمورا أخرى منعت الأهلي من ضم لاعبين آخرين بسبب المغالاة كما أن الأهلي ليس مخزناً للاعبين والتعاقدات إضافة قوية.وأشار إلى أن هناك محادثات لضم بعض اللاعبين الآخرين في الفترة القادمة.