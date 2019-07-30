الاهلي يعلن بقاء لاسارتي في الموسم الجديد

أكد الدكتور طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني كانت مثمرة للغاية لتحديد القائمة المحلية والأفريقية للموسم المقبل.

وقال إسماعيل إن الأهلي سيرسل غداً الأربعاء القائمة التي تخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا وستضم 26 لاعباً.

وأوضح أن العلاقة جيدة بين اللجنة والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني نافياً وجود أي أزمات وهناك توافق في أغلب الآراء كما أن لاسارتي مستمر في مهام عمله للموسم المقبل.

وأكد أن لاسارتي قدم مجهوداً كبيراً في الموسم الماضي واستطاع عبور أزمة الإصابات وحسم الدوري ونجح في تدوير اللاعبين بصورة طيبة بعكس ما حدث مع بعض المنافسين الذين عانوا من الاستهلاك البدني للاعبيهم.

وأوضح أن اللجنة تحدثت مع لاسارتي حول قلة الأهداف التي يسجلها الفريق ولكن المدرب أكد أن دوره يتمثل في صناعة الفرص ويتبقى حسم التسجيل مهمة اللاعبين ولكن الأهلي يعاني من مشكلة هجومية.

وأشار إلى أن لاسارتي نجح مع الأهلي وأنجز مهمته موضحاً أن الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية دون رد في دوري أبطال أفريقيا أمر وارد في كرة القدم بدليل أن

وأكد أن لاسارتي تعهد بالعمل بكل قوة من أجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد بجانب باقي البطولات المحلية. كما أن لاسارتي مستمر في مهام عمله للموسم المقبل.وأكد أن لاسارتي قدم مجهوداً كبيراً في الموسم الماضي واستطاع عبور أزمة الإصابات وحسم الدوري ونجح في تدوير اللاعبين بصورة طيبة بعكس ما حدث مع بعض المنافسين الذين عانوا من الاستهلاك البدني للاعبيهم.وأوضح أن اللجنة تحدثت مع لاسارتي حول قلة الأهداف التي يسجلها الفريق ولكن المدرب أكد أن دوره يتمثل في صناعة الفرص ويتبقى حسم التسجيل مهمة اللاعبين ولكن الأهلي يعاني من مشكلة هجومية.وأشار إلى أن لاسارتي نجح مع الأهلي وأنجز مهمته موضحاً أن الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية دون رد في دوري أبطال أفريقيا أمر وارد في كرة القدم بدليل أن ليفربول خسر بثلاثية أمام برشلونة الإسباني وايضاً تشيلسي خسر بسداسية أمام مانشستر سيتي.وأكد أن لاسارتي تعهد بالعمل بكل قوة من أجل حسم لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد بجانب باقي البطولات المحلية.

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