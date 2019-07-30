إنبي يتعاقد مع 7 لاعبين من أجل تعزيز صفوف الفريق

نجحت إدارة نادي إنبي في تعزيز صفوفها بإبرام 7 صفقات، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا للموسم الجديد.
قامت إدارة نادي إنبي بالتعاقد مع كل من محمد رزق لاعب بيراميدز بيع
كما قامت إدارة نادي إنبي بالتعاقد مع ثنائي نادي بتروجت حميد ماو وأحمد العجوز، وضم أشرف روقة إعارة لمدة عام من نادي الزمالك، ومن نادي كهرباء الإسماعيلية، ضم المهاجم مصطفي صفوت بصفقة انتقال حر، بالإضافة إلي مهاجم من تاهيتي.
وقرر إنبي إعارة لاعبه أبو بكر ديارا لنادي الشرطة العراقي لمدة عام.
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