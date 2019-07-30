نجم الزمالك السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على القلعة البيضاء

أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رحيل محمود كهربا عن الزمالك لن يؤثر على القلعة البيضاء.
وقال السيد في تصريحات تليفزيونية :"الفرق الكبيرة مثل الزمالك والأهلى لا تتأثر بغياب لاعب، والزمالك لن يتأثر برحيل كهربا أوغيره فهناك أكثر من لاعب كبير فى الفريق".
وكان كهربا وقع رسميا على عقود الانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.
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