رسميًا | ضغوطات محمد عواد تقوده للزمالك

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انضم الحارس الدولي المصري “محمد عواد” من نادي الإسماعيلي إلى صفوف الزمالك بعقد مدته خمس سنوات بحوالي 35 مليون جنيه مصري، مساء اليوم الثلاثاء، بعد حوالي شهرين من انتهاء إعارته مع نادي الوحدة السعودي.

ومارس عواد ضغوطات غير عادية على رئيس الإسماعيلي “إبراهيم عثمان” لبيعه للزمالك قبل غلق باب القيد الأفريقي نهاية الأسبوع الجاري، وهدده بالانتقال إلى أحد الأندية خارج مصر ببطاقة مؤقتة.

وقال محمد عواد في أحد البرامج التلفزيونية يوم أمس الاثنين “سأرحل لأحد الأندية خارج مصر لو لم يقم الإسماعيلي ببيعي للزمالك قبل 48 ساعة من الآن”.

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وكان رئيس الإسماعيلي سبق ورفض عرض جاد لبيع محمد عواد لناد سعودي وصل لأربعة ملايين دولار، علمًا بأن عواد أعير لنادي الوحدة السعودي بمبلغ 30 مليون جنيه في الموسم الماضي 2019/2018، والذي شهد تألقه بصورة ملفتة للأنظار في دوري الأمير محمد بن سلمان.

ونفى حارس الوحدة السعودي السابق وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، وأكد عدم وجود أي اتصالات من مسؤولي الأهلي كما تردد في وسائل الإعلام.

ورحل ثنائي حراسة مرمى الزمالك “عماد السيد وعمر صلاح” إلى الاتحاد وسموحة في الاسكندرية ليلة أمس الاثنين، وانضم بدلاً منهما محمد أبو جبل من سموحة ثم محمد عواد من الإسماعيلي، وكلفا مبلغ فاق الـ 60 مليون جنيه.

وتعاني حراسة مرمى الزمالك من إصابة للحارس الدولي “محمود عبد الرحيم جنش” في وتر العرقوب، تعرض لها خلال التدريبات التحضيرية لإحدى مباريات المنتخب المصري في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019.