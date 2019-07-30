بثنائية نظيفة.. توتنهام يعمق جراح ريال مدريد بهزيمة جديدة

فاز توتنهام بهدف دون رد على ريال مدريد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس "أودي" الودية، على ملعب "أليانز أرينا" بألمانيا.



وسجل هدف المباراة الوحيد هاري كين، قائد السبيرز في الدقيقة 22، وسيلتقي توتنهام مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفنربخشة، بينما سيواجه ريال مدريد الخاسر.



واعتمد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على طريقة لعب (4-2-3-1) بوجود نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، راموس، ومارسيلو، وثنائي الوسط مودريتش وكروس، أمامهم فاسكيز وهازارد ورودريجو ومهاجم وحيد بنزيما.



وعلى الجانب الآخر، لجأ ماوريسيو بوكيتينو، إلى طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود الحارس باولو جازانيجا، أمامه الرباعي روز، فيرتونخين، فويث، وألديرفيلد، وفي الوسط ندومبيلي ووينكس، أمامهم الثلاثي سون وإريكسن ولاميلا، وهاري كين مهاجم صريح.



الشوط الأول



أول تهديد في المباراة كان من الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، والذي سدد كرة قوية اصطدمت بالدفاع لتخرج إلى الركنية في الدقيقة 15.



وتألق حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، في التصدي لهدف مُحقق في الدقيقة 19، في التصدي لتسديدة قوية من ندومبيلي لاعب توتنهام.



واستغل هاري كين مهاجم وقائد توتنهام، خطأ كارثيًا للبرازيلي مارسيلو في تمرير الكرة، لينفرد بالمرمى ويُسجل بتسديدة أرضية على يسار الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 22.



وحاول كريم بنزيما مهاجم الميرنجي، إدراك هدف التعادل، حيث استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن، وسدد على المرمى لكن تسديدته مرت أعلى شباك السبيرز في الدقيقة 24.



وكاد هاري كين، أن يُسجل الهدف الثاني لتوتنهام، حيث استقبل تمريرة من إريكسن على الطرف الأيسر، وسدد بقوة لكن كيلور نافاس كان في الموعد وتصدى للكرة في الدقيقة 25.



وواصل بنزيما إهدار الفرص، حيث استلم كرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة لكنها مرت أعلى مرمى توتنهام في الدقيقة 40.



وانتهى الشوط الأول بتقدم السبيرز بهدف دون رد، وبسيطرة نسبية على اللقاء، بينما اكتفى الميرنجي بعدة محاولات فقط على المرمى دون جدوى.



الشوط الثاني



ومع بداية الشوط الثاني، دفع بوكيتينو بعدة تغييرات، بإشراك الحارس هوجو لوريس بدلا من جازانيجا، وآلي وسانشيز وأوليفر وبيترس وسيسوكو وجيورجيو ولوكاس مورا وتانجانجا، بدلا من لاميلا وفيرتونخن وإريكسن ووينكس وندومبيلي وداني روز وألديرفيلد وفويث.



وظهرت سيطرة ريال مدريد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وكاد مارسيلو أن يُسجل هدف التعادل وسدد كرة من خارج المنطقة، لكن تصدى لها ببراعة الحارس هوجو لوريس في الدقيقة 51.

تألق الحارس كيلور نافاس، في التصدي لأكثر من تهديد لهجوم توتنهام وتسديدات سون وهاري كين، حيث كان أفضل لاعبي ريال مدريد.



وأجرى زيدان أولى تغييراته بإشراك فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي وناتشو بدلا من توني كروس ولوكاس فاسكيز وفاران.



وسجل رودريجو هدفا لريال مدريد في الدقيقة 74، إثر استغلاله لعرضية من مواطنه مارسيلو، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.



ودفع "زيزو" بمجموعة أخرى من البدلاء، حيث أشرك دي لا فوينتي وسيواني وإيسكو وماريانو دياز وكوبو وأودريوزولا بدلًا من مارسيلو ومودريتش وهازارد وبنزيما وكارفاخال ورودريجو.



واستمرت محاولات ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، بحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن دون أي فاعلية على مرمى لوريس.



وحرم القائم تروي باروت مهاجم توتنهام من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز السبيرز بهدف دون رد.



المصدر: موقع كورة