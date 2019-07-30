رياضة | تعادل سيراميكا مع الباطن السعودي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل سيراميكا مع الباطن السعودي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم تعادل الإيجابي مباراة سيراميكا مع الباطن السعودي، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء في الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

شهد اللقاء تقدم سيراميكا، عن طريق أحمد حسني، في بداية الشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء تعادل الفريق السعودي.

وكان سيراميكا قد تعادل في اللقاء الودي الأول مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل منهما، ويختتم ودياتة يوم الخميس المقبل 1 أغسطس، بلقاء منتخب السودان الأوليمبي.

وتعاقد سيراميكا مؤخرًا مع 8 لاعبين وهم محمود المغربي، محمود صقر، أحمد غنيم، عاشور الأدهم، خالد الحسيني، محمد خطاب، أحمد وجيه، وعمر سعد.