رياضة | من هو بيدرو إيمانويل مدرب الزمالك المحتمل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو بيدرو إيمانويل مدرب الزمالك المحتمل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع مدرب التعاون السعوذى "بيدرو إيمانويل" لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيل خالد جلال المدير الفتى السابق للأبيض لذلك يعرض "الخليج 365 الرياضي" السيرة الذاتية للمدرب البرتغالى الشاب.

ولد بيدرو إيمانويل دوس سانتوس فى لواندا عاصمة أنجولا عام 1975 ولعب مع العديد من الفرق البرتغالية من بينهم بوافيشتا وبورتو البرتغالى الذى لعب به تحت قيادة البرتغالى جوزيه مورينيو وحصل معهم خلال 8 سنوات على دورى أبطال أوروبا عام 2004 وكأس السوبر الأوروبي، ثم إعتزل عام 2009.

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وبدأ بيدرو إيمانويل فور إعتزاله كرة القدم المسيرة التدريبية وبالغعل أصبح مساعد فى الجهاز الفنى للعملاق البرتغالى بورتو ثم قاد فريق أروكا البرتغالى وفى عام 2015 تولى تدريب أبولون ليماسول القبرصي والذى قاده فى 58 مباراة فاز خلالها فى 29 مباراة وتعادل فى 18 وخسر فى 11 مباراة ثم درب نادي إستوريل البرتغالى.

ثم جاءت المحطة الأبرز للمدرب البرتغالى صاحب ال 44 عام عندما ذهب لنادى التعاون السعودى عام 2018 ليحصد خلال فترته مع الفريق على لقب كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد وإحتلال المركز الثالث ببطولة الدورى والتأهل لبطولة دورى أبطال اسيا، وقاد بيدرو فريق التعاون السعودى هذا الموسم في 36 مباراة فاز في 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 6 مباريات.