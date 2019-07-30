رياضة | كروس يبرر أسباب خسارة ريال مدريد من توتنهام وأتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كروس يبرر أسباب خسارة ريال مدريد من توتنهام وأتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، ان فريقه في المرحلة التحضيرية ومن الواضح أن لديهم العديد من الأشياء لتحسينها بعد ما رأوه في المبارايات الأخيرة، ورغم ذلك، ما زال متفائلاً بشأن بداية الليجا، وسيقوم الجميع بإصلاح كل شيء.

وقال كروس عقب الخسارة من توتنهام هوتسبير بهدف نظيف: "بدأنا المباراة بشكل سيء والخصم لعب على أخطائنا، مع مرور الوقت تحسنت الأمور ووجدنا بعض المساحات، لكن بشكل عام أعتقد أن الهزيمه مُستحقه".

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وأضاف: "الخسارة من أتليتيكو مدريد ؟ أردنا الظهور بوجه آخر، لكن هدفنا الأول هو مواصلة التحسن من مباراة إلى أخرى لبدء الليجا بثلاث نقاط، آمل أن تساعدنا هذه المباريات الودية".

وواصل: "أعتقد أن أمور كثيره ترجع إلى الموسم الماضي وعدم النجاح ولكن يعتقد الناس أنه في لحظة سيكون كل شيء مختلفًا ولكن الحقيقة هي انه عليك أن تتحلى بالصبر".

واختتم: "يجب أن نضع في اعتبارنا أننا ما زلنا في المرحلة التحضيرية وأن النتائج في هذه المرحلة لم تكن رائعة عندما نجحنا في السنوات السابقة، الشيء المهم هو أننا مستعدون لبدء الليجا لكن صحيح أننا لسنا لائقين بالشكل الكامل حتى الأن".