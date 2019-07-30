رياضة | بنى سويف يهزم إف سي مصر وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يهزم إف سي مصر وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز بهدف نظيف مباراته الودية أمام اف سي مصر، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب أكتوبر، وذلك فى إطار سلسلة المباريات التى يعقدها الفريق السويفي استعداد للموسم الجديد من القسم الثاني.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد طه نادى مهاجم بنى سويف فى الدقيقة ٨٥ فى تجربة ودية حرص خلالها حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من اللاعبين وتجربة اكثر من عنصر والاطمئنان على تنفيذ بعض الجمل الفنية، وتحقيق مزيد من التجانس.

وكان بنى سويف قد لعب ثلاث مباريات ودية شهدت خسارته بهدف نظيف أمام 6 اكتوبر وبنتيجة 4/3 امام الترسانة فيما فاز على مركز شباب اطواب بنتيجة 12 /0